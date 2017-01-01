Полторак анонсував низку рішень для повернення Донбасу і Криму

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Фон дер Ляєн та Степан Полторак у Берліні

Київ не планує повертати контроль над окремими районами Донецької та Луганської області воєнним шляхом

Міністр оборони України Степан Полторак запевнив, що Київ не планує повертати контроль над окремими районами Донецької та Луганської області воєнним шляхом. Утім, він не виключає нових провокацій з боку Росії. Про це Полторак заявив у вівторок, 16 травня, в Берліні, де міністр провів зустріч з німецькою колегою Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

«Ми не розглядаємо питання вирішення проблеми захоплення території Донецька і Луганська силовим шляхом. Але кожен громадянин України (…) буде захищати кожен сантиметр своєї землі, якщо Росія ухвалить рішення щодо відкритої агресії», - сказав Полторак в інтерв'ю Deutsche Welle.

Він наголосив, що порушення перемир'я та мінських домовленостей - на совісті Росії, зокрема через постачання військової техніки сепаратистам.

«Ми переконані, що Донецьк і Луганськ - територія України», - додав міністр та анонсував низку важливих рішень уряду та президента для повернення непідконтрольних регіонів, а також анексованого Криму, під юрисдикцію України. Конкретних кроків, утім, Полторак не назвав.