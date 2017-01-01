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    Полторак підписав наказ про збільшення грошової винагороди бійцям АТО

    • Сьогодні, 12:52
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    Військовослужбовцям, які несуть службу на лінії бойового зіткнення, виплачуватиметься грошова винагорода в сумі 6 тис. гривень

    Міністр оборони України генерал армії Степан Полторак підписав наказ про збільшення суми грошової винагороди військовослужбовцям, які беруть учать в антитерористичній операції.

    Про це повідомила речник Міноборони Оксана Гаврилюк, передає «Укрінформ».

    «Згідно з наказом, військовослужбовцям, які несуть службу на лінії бойового зіткнення, виплачуватиметься грошова винагорода в сумі 6 тис. грн», – сказала Гаврилюк.

    За словами речника військового відомства, в районах проведення антитерористичної операції, віддалених від лінії фронту, грошова винагорода бійців становитиме 2,4 тис. грн.

    Раніше повідомлялося про збільшення грошової винагороди бійців Держприкордонслужби України, котрі беруть участь в АТО.

    «Розмір виплати на першій лінії оборони (лінії бойового зіткнення) становитиме 6 тис. грн, що більше, ніж раніше на 1,8 тис. грн, а в інших районах проведення АТО становитиме 2,4 тис. грн (збільшення на 1,2 тис. грн)», – йдеться в повідомленні.

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