Полторак попередив Москву: у разі провокацій на Чорному морі ЗСУ відкриють вогонь

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Степан Полторак

Міністр оборони: Ситуації, коли Росія нас провокує, є і будуть

Збройні сили України не припинять виконання операцій у Чорному морі після обстрілу вантажного літака із захоплених Росією бурових установок. Про це повідомив міністр оборони Степан Полторак.

«Завдання, які вони виконували, вони будуть виконувати. Ситуації, коли Росія нас постійно провокує, вони є і будуть», – зазначив він.

У разі обстрілу бойової авіації Україна має право відкрити у відповідь вогонь. «Там був не бойовий, а транспортний літак. Якщо відкривається вогонь по бойовому літаку, то ми, звичайно ж, відкриваємо вогонь у відповідь. Якщо є обстріл нашого бойового літака на нашій території, то льотчик має право і зобов'язаний відкривати вогонь», – наголосив міністр.

Міністр зауважив, що політ українського військового літака відбувався виключно в межах території України.

Як повідомлялося, 1 лютого під час тренувального польоту в морській економічній зоні України було обстріляно український транспортний літак. Інцидент стався в районі Одеського газового родовища із раніше захоплених Росією бурових вишок. Екіпаж не постраждав. Міністерство оборони Росії запросило українського аташе з питань оборони в Росії для вручення військово-дипломатичної ноти через нібито «небезпечний обліт українським Ан-26 російських бурових вишок».