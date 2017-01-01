Полторак розкритикував вирок Назарову і підтримав відновлення військових судів

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Степан Полторак

Міністр оборони вважає, що вирок створив небезпечний прецедент

Міністр оборони України Степан Полторак підтримав відновлення спеціальних військових судів. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, це відновлення має відповідати міжнародним стандартам. «Я підтримую відновлення спеціальних військових судів відповідно до існуючого міжнародного досвіду. Оцінювати дії командирів у бойовій обстановці повинні військові спеціалісти, експерти та судді», – заявив він.

Прокоментував очільник оборонного відомства і вирок генералу Віктору Назарову у справі про загибель українських військових у збитому озброєними бойовиками літаку Іл-76.

За його словами, рішення суду, за яким генерал отримав сім років ув’язнення, створило небезпечний прецедент. «Зараз створено небезпечний прецедент, коли рішення суду може небезпечно вплинути на думку особового складу, який задіяно у бойових діях. Окрім цього, вважаю що це рішення не йде на користь мотивації військовослужбовців, підняттю бойового духу і впевненості у тому, що вони роблять правильно. Йдеться не тільки про випадки прийняття рішення офіцерським складом. Рішення щодо відповідальності кожного окремого військовослужбовця: від молодшого до старшого офіцера», – вважає міністр.

Полторак пояснив, що військовослужбовцям важко приймати рішення, враховуючи порушення понад 90 кримінальних справ у Росії, адже вони відповідно до своїх обов’язків повинні і далі захищати країну. У цьому контексті міністр висловився за створення механізму, який би захищав кожного військовослужбовця, що виконує свої обов’язки під час бойових дій.

Нагадаємо, суд визнав генерал-майора Віктора Назарова винним у справі збитого Іл-76 та призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

Генерал Назаров не визнав провину у справі про збитий літак.

Президент України Петро Порошенко ініціює відновлення в країні спеціальних військових судів.