Полторак розповів у Литві, хто утримує бойовиків на Донбасі
- Сьогодні, 18:01
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Немає жодного дня, коли б українські підрозділи на Донбасі не обстрілювалися з боку проросійських терористичних військ
Міністр оборони України Степан Полторак заявив у Вільнюсі, що утримання та матеріально-технічне забезпечення бойовиків на Донбасі у повному обсязі здійснюється за рахунок Росії.
Про це Полторак сказав, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє прес-служба Міноборони.
«Немає жодного дня, коли б українські підрозділи не обстрілювалися з боку проросійських терористичних військ, — сказав міністр оборони України. - Їх утримання та матеріально-технічне забезпечення у повному обсязі здійснюється за рахунок РФ».
Сьогодні у Литві міністр оборони України взяв участь у закритті міжнародних навчань «Палаючий меч 2017» та привітав українські ССО.