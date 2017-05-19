Полторак розповів у Литві, хто утримує бойовиків на Донбасі

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Міністр оборони України Степан Полторак

Немає жодного дня, коли б українські підрозділи на Донбасі не обстрілювалися з боку проросійських терористичних військ

Міністр оборони України Степан Полторак заявив у Вільнюсі, що утримання та матеріально-технічне забезпечення бойовиків на Донбасі у повному обсязі здійснюється за рахунок Росії.

Про це Полторак сказав, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє прес-служба Міноборони.

«Немає жодного дня, коли б українські підрозділи не обстрілювалися з боку проросійських терористичних військ, — сказав міністр оборони України. - Їх утримання та матеріально-технічне забезпечення у повному обсязі здійснюється за рахунок РФ».

Сьогодні у Литві міністр оборони України взяв участь у закритті міжнародних навчань «Палаючий меч 2017» та привітав українські ССО.