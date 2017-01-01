  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Полторак за місяць заробив майже півсотні тисяч гривень

    • Сьогодні, 10:15
    • Розсилка
    Степан Полторак
    Степан Полторак

    У травні Полтораку матеріальна допомога не виплачувалась

    Заробітна плата міністра оборони Степана Полторака за травень склала 46 тис. 560 гривень. Про це йдеться у відповіді Міністерства оборони на запит «Українських Новин».

    Згідно відповіді, у травні Полтораку матеріальна допомога не виплачувалась.

    У грудні 2016 року, в січні, лютому, березні і квітні 2017 зарплата Полторака склала 46,6 тис. гривень.

    Як повідомлялось, заробітна плата прем'єр-міністра Володимира Гройсмана за травень становила 35 тис. 765 гривень.

    Читайте також
    Кабмін зарплата Міноборони Степан Полторак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ