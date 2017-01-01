Полторак за місяць заробив майже півсотні тисяч гривень
- Сьогодні, 10:15
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Степан Полторак
У травні Полтораку матеріальна допомога не виплачувалась
Заробітна плата міністра оборони Степана Полторака за травень склала 46 тис. 560 гривень. Про це йдеться у відповіді Міністерства оборони на запит «Українських Новин».
Згідно відповіді, у травні Полтораку матеріальна допомога не виплачувалась.
У грудні 2016 року, в січні, лютому, березні і квітні 2017 зарплата Полторака склала 46,6 тис. гривень.
Як повідомлялось, заробітна плата прем'єр-міністра Володимира Гройсмана за травень становила 35 тис. 765 гривень.