Полторак закликав міністра оборони Німеччини активізувати співпрацю

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Степан Полторак

Міністр оборони України вперше за останні 10 років здійснив візит до ФРН

Міністр оборони України Степан Полторак і федеральний міністр оборони Німеччини Урсула Гертруда фон дер Ляйєн на офіційних переговорах обговорили перспективи активізації співпраці на всіх рівнях.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

«Для нас важливо відчувати підтримку і продовжувати взаємодію з протидії зовнішнім загрозам і викликам. Сподіваюся, що результатом нашої зустрічі стане посилення двосторонньої співпраці у цьому напрямі», - зазначив Полторак.

Cвоєю чергою фон дер Ляйєн заявила:

«Між нашими країнами склалися довірчі й позитивні відносини. Сьогодні ми можемо відверто говорити про подальшу консультативну допомогу та будь-які інші питання».

Полторак запропонував активізувати співпрацю на всіх рівнях: обмін досвідом, консультативна допомога, професійна підготовка, допомога у лікуванні українських поранених, участь у спільних військових навчаннях.

Він також висловив пропозицію щодо «залучення офіцерів ЗС Німеччини до наших органів управління, щоб вони самі могли аналізувати інформацію та робити професійні висновки».

Крім того, міністр запросив німецьку колегу відвідати Україну й особисто побачити зміни в країні.

Нагадаємо, що 15 травня розпочався офіційний візит міністра оборони України Степана Полторака до Німеччини. У Міноборони заявили, що це перший за останні 10 років візит керівника вітчизняного оборонного відомства до ФРН.

До слова, нещодавно конгресмени США запевнили Полторака у подальшій підтримці України.