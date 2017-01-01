Поляки готові приймати біженців з Донбасу - опитування

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Ua-ru.info Парад вишиванок у Варшаві, Польща, 2014 рік.

Надання притулку підтримує понад половина анкетованих

За надання притулку іммігрантів зі сходу України 55% поляків, проти - 40%. Про це повідомляється в дослідженні Центру дослідження громадської думки (CBOS) Польщі, передає «Польське радіо».

Також 74% опитаних поляків виступають проти ухвалення у Польщі іммігрантів з Близького Сходу і Північної Африки, які прибувають в країни Європейського Союзу. Лише 22% поляків вважають, що прийняти прохачів притулку треба.

Найбільше прихильників прийняття іммігрантів серед жителів великих міст (39%), осіб з вищою освітою (33%), а також опитаних з високим рівнем доходів (29%).

Згідно з дослідженням CBOS, поляки набагато прихильніше ставляться до прийняття іммігрантів зі сходу України. Надання їм притулку підтримує понад половина анкетованих - 55%, проти цієї ідеї - 40% респондентів.

Як повідомляв «Главком», три роки тому розпочалася АТО на Донбасі. За цей час, згідно з даними ООН, загинуло майже 10 тисяч осіб, ще понад 23 тисячі дістали поранення.