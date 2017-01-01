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    Поляки розуміють, що обстріл консульства міг бути зрежисований зі сторони - МЗС

    • Сьогодні, 09:17
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    Мар'яна Беца
    Мар'яна Беца

    В МЗС зазначили, що робитиметься усе можливе, щоб знайти винних, покарати їх, а також забезпечити більш високий рівень захисту дипломатичних і консульських представництв

    Поляки розуміють, що обстріл Генерального консульства Польщі міг бути інспірований ззовні.

    Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца.

    «Ми не виключаємо, що на тлі триваючої російської агресії ці провокації, як і попередні, інспіровані ззовні. Це розуміють і поляки», - заявила Беца.

    Речниця зазначила, що робитиметься усе можливе, щоб знайти винних, покарати їх, а також забезпечити більш високий рівень захисту дипломатичних і консульських представництв.

    Цілком можливо, що генеральні консульства Республіки Польща відновлять свою роботу на території України вже найближчим часом.

    «Чи будуть вони працювати сьогодні, я не можу сказати, це питання до польської сторони, тому що вчора МВС офіційно підтвердило посилення охорони. Тому я думаю, в принципі, вони повинні бути відкриті найближчим часом. Але краще адресувати це питання до них», - заявила Беца.

    Як повідомлялося, в ніч з 28 на 29 березня у Луцьку обстріляли будівлю генконсульства Польщі. Внаслідок стрілянини пошкоджено дах будівлі.

     

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