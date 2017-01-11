Поляки України назвали режисера провокації з руйнуванням пам'ятника на Львівщині

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Спілка поляків України піддала сумніву факти причетності українців до знищення пам’ятника у Гуті Пеняцькій

Спілка поляків України заявила про причетність третьої сторони, «яка є найбільш зацікавленою у погіршенні відносин між нашими двома братніми народами», до підриву польського пам'ятника жертвам нацизму в роки Другої світової війни в селі Гута Пеняцька у Львівській області. Відповідна заява з’явилася на офіційному сайті спілки.

«Дає підстави для роздумів щодо «режисера цих подій» той факт, що першими, хто опублікував фото розбитого пам’ятника, були не сайти польських національно-культурних товариств Львівщини чи інформаційні агентства Галичини, а саме проросійські ЗМІ, які звинуватили в акті вандалізму представників українських ультраправих середовищ», – йдеться в заяві.

Спілка поляків України піддала сумніву факти причетності українців до знищення пам’ятника у Гуті Пеняцькій. «Жодна з існуючих сил в Україні не ідентифікує себе з нацистськими символами SS, які намальовано на понівеченому меморіалі. Український та польський народи досвідчили понад 50-річну окупацію більшовицькою і радянською владою, і не мають звичаю нищити хрести, які завжди були знаком єдності Сходу і Заходу, поляків і українців. Жодна людина, яка має розум, не повірить у те, що в українця чи поляка може піднятися рука здійснити такий акт вандалізму саме на Різдво», – зазначають члени спілки.

Спілка поляків України рішуче засуджує будь-які прояви ганебного акту вандалізму у місцях національної пам’яті як в Україні, так і Польщі та «вважає неприпустимими використання висвітлення подій, із цим пов’язаних, як брудний інформаційний фон третьою стороною».

«Сподіваємося, що українська влада знайде і покарає винуватців цього цинічного вчинку. Наше ж основне завдання – не піддаватися на провокації, які можуть внести негативні аспекти в польсько-українські відносини як міжетнічні, так і міждержавні», – резюмували поляки України.

Нагадаємо, раніше невідомі вандали зруйнували пам’ятник полякам, убитим у 1944 році в селі Гута Пеняцька, що розташоване на території нинішньої Львівської області. Думку про те, що до акту вандалізму причетний Кремль, раніше висловили народний депутат від БПП, співголова групи дружби Польща-Україна Оксана Юринець, генконсул Польщі у Львові Веслав Мазур, народний депутат, екс-лідер «Правого сектора» Дмитро Ярош.