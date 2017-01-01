Помер адвокат Віктор Паршуткін, який захищав українця Литвинова

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Про місце і час похорону Паршуткін поки не повідомляється

У ніч на 28 лютого на 58-му році життя раптово помер адвокат Віктор Паршуткін. Про це повідомляє сайт Федеральної палати адвокатів РФ.

«Як адвокат Віктор Паршуткін здобув чимало перемог, в тому числі значущих і для всієї адвокатської корпорації. Зокрема, в 2000 р за його скаргою Конституційний Суд РФ ухвалив Визначення № 128-О, яким встановив правовий зміст поняття «адвокатська таємниця» і наклав заборону на допит адвоката в якості свідка по всім обставинам, які стали йому відомими у зв'язку з наданням юридичної допомоги, - незалежно від форми, часу і місця її надання. Віктор Васильович по праву вважався одним з кращих експертів у суді присяжних в Росії. Протягом декількох років він брав активну участь у підготовці молодих адвокатів до участі в таких процесах, в тому числі в рамках майстер-класів, організованих Федеральної палатою адвокатів РФ », - йдеться в некролозі.

Про місце і час похорону Паршуткін поки не повідомляється.

Паршуткін був відомий в якості захисника українця Сергія Литвинова і збирався подавати скаргу до Європейського суду з прав людини щодо свого підзахисного.

Влітку 2016 року суд у Ростовській області РФ відхилив апеляцію на вирок українцю Сергію Литвинову, засудженого до 8,5 років позбавлення волі.

Паршуткін тоді також повідомив, що Генпрокуратура Росії письмово вибачилася перед Литвиновим за заведені раніше проти нього справи за статтями «вбивство» і «застосування заборонених засобів і методів ведення війни».

Литвинов був затриманий влітку 2014 року. За версією слідства, він у складі українського добровольчого батальйону «Дніпро-1» вбив кілька десятків мирних жителів Луганської області. У Дніпрі-1 заявили, що у них ніколи не було такого бійця.

25 листопада 2015 року звинувачення в масових вбивствах з Литвинова були зняті, але одночасно було порушено справу про грабіж. За версією слідства, українець разом з невідомими військовими відняв у громадянина Росії Олександра Лисенка два автомобіля.

Адвокат Литвинова Віктор Паршуткін надав суду документи, згідно з якими один автомобіль належить жителю Луганської області і числиться зараз в розшуку, а другий досі перебуває в Луганську і, за даними ДАІ України, не викрадав.

20 квітня суд засудив Литвинова до 8,5 років колонії суворого режиму.