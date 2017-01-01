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    Помер актор серіалу «Твін Пікс» Уоррен Фрост

    • Сьогодні, 09:18
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    <span lang="UK">Уоррен Фрост</span>
    Уоррен Фрост

    Син актора Марк Фрост є одним із сценаристів культового серіалу

    Американський актор Уоррен Фрост, який зіграв в телесеріалі «Твін Пікс» (Twin Peaks, 1990-1991) доктора Вільяма Хейворда, помер 17 лютого після тривалої хвороби.

    Як повідомляє ТАСС, про смерть актора розповів його син Марк Фрост, який разом із Девідом Лінчем є одним із творців серіалу «Твін Пікс».

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    За словами Марка Фроста, батько помер у віці 91 року в своєму будинку в місті Міддлбері (штат Вермонт).

    Уоррен Фрост народився 5 червня 1925 року. За інформацією ЗМІ, його можна буде побачити в новому сезоні серіалу «Твін Пікс», прем'єра якого запланована на 21 травня.

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