Помер британський музикант Джордж Майкл
- 26 Грудня, 04:27
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Співак помер у себе вдома в ВеликобританіїБританський музикант Джордж Майкл помер на 54-му році життя.
Про це розповів журналістам його видавець, повідомляє ВВС.
За його словами, співак помер у себе вдома в Великобританії. Смерть виконавця підтвердила і місцева поліція. Її причини ні видавець, ні поліцейські не повідомляють. Відомо тільки, що жодних підозрілих обставин поліція не виявила.
У 2011 році Джордж Майкл переніс важку форму пневмонії. Повідомлялося, що тоді він був на межі життя і смерті, а через апарат штучної вентиляції легенів він міг втратити голос. Проте пізніше в тому ж році музикант оголосив про повне одужання.
Його справжнє ім’я – Йоргос Кіріакос Панайоту, народився 25 червня 1963 року в Лондоні.
За час музичної кар’єри (сольної та в складі дуету Wham!) було продано близько ста мільйонів його записів, що робить його одним з найуспішніших поп-співаків.
Володар двох премій «Греммі» – в категорії «Альбом року» («Faith», 1988 рік) і за кращий R&B дует (з Аретой Франклін, пісня «I Knew You Were Waiting (For Me)», 1987).