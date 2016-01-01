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    Помер британський музикант Джордж Майкл

    • 26 Грудня, 04:27
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    Співак помер у себе вдома в Великобританії

    Британський музикант Джордж Майкл помер на 54-му році життя.

    Про це розповів журналістам його видавець, повідомляє ВВС.

    За його словами, співак помер у себе вдома в Великобританії. Смерть виконавця підтвердила і місцева поліція. Її причини ні видавець, ні поліцейські не повідомляють. Відомо тільки, що жодних підозрілих обставин поліція не виявила.

    У 2011 році Джордж Майкл переніс важку форму пневмонії. Повідомлялося, що тоді він був на межі життя і смерті, а через апарат штучної вентиляції легенів він міг втратити голос. Проте пізніше в тому ж році музикант оголосив про повне одужання.

    Його справжнє ім’я – Йоргос Кіріакос Панайоту, народився 25 червня 1963 року в Лондоні.

    За час музичної кар’єри (сольної та в складі дуету Wham!) було продано близько ста мільйонів його записів, що робить його одним з найуспішніших поп-співаків.

    Володар двох премій «Греммі» – в категорії «Альбом року» («Faith», 1988 рік) і за кращий R&B дует (з Аретой Франклін, пісня «I Knew You Were Waiting (For Me)», 1987).

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