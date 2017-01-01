Помер екс-прем’єр Греції Міцотакіс

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Колишній прем'єр Греції Константінос Міцотакіс

Константінос Міцотакіс був прем'єр-міністром Греції з 1990 по 1993 рік

Колишній прем'єр-міністр Греції Константінос Міцотакіс помер на 99 році життя. Про це повідомляє Афінське інформаційне агентство.

Міцотакіс був племінником видатного політика, неодноразового прем'єр-міністра країни Елефтеріоса Венізелоса і батьком нинішнього глави основної опозиційної партії «Нова демократія» Кіріакоса Міцотакіса.

Константінос Міцотакіс був прем'єр-міністром Греції з 1990 по 1993 рік. Після поразки на виборах 1993 року покинув пост керівника «Нової демократії», ставши почесним головою цієї партії.

Як повідомлялося, 25 травня грецький екс-прем'єр Лукас Пападімос поранений через вибух бомби, що була закріплена на його автівці.

Джерело: УНН