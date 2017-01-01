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    Помер футболіст збірної України з пляжного футболу

    • Сьогодні, 11:56
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    <em>Євген Рябчук</em>
    Євген Рябчук

    Спортсмен пішов з життя у 28 років

    Гравець української збірної з пляжного футболу Євген Рябчук помер у віці 28 років

    Про смерть футболіста повідомив у Facebook його партнер по команді Віталій Сидоренко.

    «Ми завжди пам'ятатимемо тебе, Женя, таким яким ти був: щирим, добродушним, веселим, справжнім другом, батьком і чоловіком. Спочивай з миром брат, ти завжди будеш в наших серцях», - написав Сидоренко.

    Раніше в Рябчука діагностували рак печінки. Йому мали провести операцію, а потім курс хіміотерапії, але організм спортсмена не впорався з хворобою.

    Нагадаємо, екс-воротар київського «Динамо» Віктор Чанов помер у Києві на 58-му році життя. Наприкінці січня у нього стався інсульт, після чого Чанов впав зі сходів. До останнього часу він перебував у реанімаційному відділенні лікарні і помер, не приходячи до тями.

    Раніше ЗМІ повідомляли про те, що на воротаря було скоєно напад. Однак рідні динамівця цю інформацію пізніше спростували.

    Віктор Чанов народився в 1959 році в Донецьку у воротарській сім’ї. Виступав за «Шахтар» (Донецьк), «Динамо» (Київ), «ЦСКА Борисфен» (Бориспіль), а також ізраїльські клуби.

    11 лютого голкіпера поховали на Байковому кладовищі. 

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