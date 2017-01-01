Помер футболіст збірної України з пляжного футболу

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Євген Рябчук

Спортсмен пішов з життя у 28 років

Гравець української збірної з пляжного футболу Євген Рябчук помер у віці 28 років

Про смерть футболіста повідомив у Facebook його партнер по команді Віталій Сидоренко.

«Ми завжди пам'ятатимемо тебе, Женя, таким яким ти був: щирим, добродушним, веселим, справжнім другом, батьком і чоловіком. Спочивай з миром брат, ти завжди будеш в наших серцях», - написав Сидоренко.

Раніше в Рябчука діагностували рак печінки. Йому мали провести операцію, а потім курс хіміотерапії, але організм спортсмена не впорався з хворобою.

Нагадаємо, екс-воротар київського «Динамо» Віктор Чанов помер у Києві на 58-му році життя. Наприкінці січня у нього стався інсульт, після чого Чанов впав зі сходів. До останнього часу він перебував у реанімаційному відділенні лікарні і помер, не приходячи до тями.

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що на воротаря було скоєно напад. Однак рідні динамівця цю інформацію пізніше спростували.

Віктор Чанов народився в 1959 році в Донецьку у воротарській сім’ї. Виступав за «Шахтар» (Донецьк), «Динамо» (Київ), «ЦСКА Борисфен» (Бориспіль), а також ізраїльські клуби.

11 лютого голкіпера поховали на Байковому кладовищі.