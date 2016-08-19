Помер голова Держінспекції ядерного регулювання України

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Сергій Божко

Божко помер на робочому місці

Сьогодні, 6 лютого, помер голова Державної інспекції ядерного регулювання України Сергій Божко, повідомили в прес-службі відомства.

У прес-службі уточнили, що смерть глави Держінспекції сталася на робочому місці.

Сергій Божко народився 26 жовтня 1958 року в Києві. У 1982 році закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Теплові електричні станції».

З 1993 року працював в органі державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на різних посадах. З 2005 по 2011 роки обіймав посаду заступника Голови Державного комітету ядерного регулювання України. Основна сфера відповідальності - державне регулювання безпеки ядерних установок.

Під час роботи в регулюючому органі з ядерної та радіаційної безпеки займався створенням системи регулювання ядерної та радіаційної безпеки в незалежній Україні, зокрема, брав участь у розробці ядерного законодавства України, створення систем ліцензування ядерних установок, інспекційної діяльності з ядерної та радіаційної безпеки.

Сергій Божко займався також розробкою міжнародних документів з безпеки ядерних установок, постійно брав участь у міжнародних заходах з питань ядерної та радіаційної безпеки.

З 2011 року працював в ДП НАЕК «Енергоатом» на посаді директора з ядерної та радіаційної безпеки. Під час роботи в ДП НАЕК «Енергоатом» займався питаннями поводження з ядерним паливом, аналізу безпеки енергоблоків АЕС України, поводженням з радіоактивними відходами та радіаційної захистом.

У 2014 році Божко призначений головою Державної інспекції ядерного регулювання України.