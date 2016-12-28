Помер колишній командувач ВМС України Володимир Безкоровайний



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Безкоровайний

Безкоровайний очолив Військово-Морські Сили України у 1993 році

Сьогодні на 73 році життя помер командувач Військово-Морських Сил України, віце-адмірал Володимир Безкоровайний. Про це повідомили ВМС ЗС у Facebook.

«Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України з глибоким сумом сповіщає, що 23 січня 2017 року пішов з життя віце-адмірал Безкоровайний Володимир Герасимович, заступник міністра оборони — командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України у 1993-1996 роках... Він пройшов сувору школу служби на атомних підводних човнах Північного флоту, від командира електронавігаційної групи до командувача флотилії атомних підводних човнів стратегічного призначення, від курсанта до бойового віце-адмірала», — йдеться у повідомленні ВМС ЗС.

Також зазначили, що Безкоровайний очолив Військово-Морські Сили України у 1993 році, також він командував бойовими кораблями у ході розподілу Чорноморського флоту колишнього СРСР.

Наголошується, що в умовах шаленої протидії з боку Російської Федерації, віце-адмірал Безкоровайний, не вагаючись, робив стратегічні кроки задля відстоювання територіальної цілісності України, відродження і нарощування бойових спроможностей Військово-Морських Сил, розвитку України як морської європейської держави.

«Адмірал Безкоровайний був флотоводцем України, який забезпечив гідну демонстрацію Військово-Морського Прапору ЗС України на просторах світового океану, організував походи кораблів ВМС до портів Франції, Абу-Дабі, Італії, Болгарії, Румунії, Туреччини», — додали у повідомленні.