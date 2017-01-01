Помер колишній президент Німеччини

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Роман Херцог

Херцог обіймав посаду президента з 1994-го по 1999-й роки

Колишній федеральний президент Німеччини Роман Херцог помер у віці 82 роки.

Про це повідомляє DW із посиланням на Відомство федерального президента.

Також повідомляється, що представник християнських демократів був обраний на посаду федерального президента 1 липня 1994 року та пробув на ньому до 1999 року.

За ініціативи Романа Херцога в 1996 році в Німеччині було запроваджено День пам'яті жертв Голокосту. Ним стало 27 січня – день визволення Червоною армією концентраційного табору Освенцім. «Пам'ять не повинна закінчуватися. Вона має нагадувати майбутнім поколінням про необхідність бути пильними», – заявив тоді Герцог.

Також саме з Романом Херцогом пов'язаний початок нової президентської традиції у Німеччині – звернення до громадян країни із щорічною «берлінською промовою, в якій зачіпаються важливі суспільно-політичні теми. У своїй першій промові в 1997 році «Прорив у 21-ше століття» Херцог закликав націю не застрягати в минулому, не стагнувати в сьогоденні, а полинути в майбутнє.

Нагадаємо, у Гданську помер син екс-президента Польщі Леха Валенси.