Помер лауреат Нобелівської премії з фізики
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Олексій Абрикосов
У 1999 році Абрикосов прийняв громадянство США
На 88-му році життя помер радянський і американський фізик, лауреат Нобелівської премії 2003 року Олексій Абрикосов.
Про це повідомляє «Эхо Москвы» із посиланням на колишнього міністра освіти РФ Дмитра Ліванова.
Олексій Абрикосов народився в 1928 році в Москві. Закінчив Московський державний університет.
У 1999 році Абрикосов прийняв громадянство США, а у 2003-му спільно з Віталієм Гінзбургом і Ентоні Леггетом був удостоєний Нобелівської премії з фізики за «основоположні роботи з теорії надпровідників і надплинних рідин».
Раніше повідомлялося, що помер лауреат Нобелівської премії з медицини Олівер Смітіс.