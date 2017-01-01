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    Помер льотчик-космонавт Георгій Гречко

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    Льотчик-космонавт Георгій Гречко
    Льотчик-космонавт Георгій Гречко

    За життя космонавт тричі зробив польоти в космос

    У ніч на 8 квітня в Москві на 86-му році життя помер радянський льотчик-космонавт Георгій Гречко.

    Про це повідомила редакція журналу «Новини космонавтики».

    Гречко був одним з радянських космонавтів, яких готували до польоту на Місяць. Програма так і не була реалізована, але Гречко все ж зробив три польоти в космос: перший в 1975-му році, другий - в 1977-му і третій - в 1985-му. Їх загальна тривалість становила 134 дні 20 годин 32 хвилини 58 секунд. Один раз виходив у відкритий космос майже на півтори години.

    З 1986 року він працював в Інституті фізики біосфери Російської академії наук - спочатку як космонавт-дослідник, а потім - науковим співробітником. Був доктором фізико-математичних наук.

    З 1977 по 1990 рік Гречко був ведучим телепрограми «Цей фантастичний світ». Був віце-президентом російського «ОТП Банку».

     

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