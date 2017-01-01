Помер Мануель Нор'єга: один з найвідоміших диктаторів Центральної Америки

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Мануель Нор'єга

83-річний колишній лідер Панами перебував в ув'язненні і останнім часом хворів

Помер диктатор Панами Мануель Нор'єга, якого в 1989 році змістили американські військові.

Про це повідомляє Reuters.

83-річний колишній лідер країни перебував в ув'язненні в Панамі, де він був засуджений за злочини, вчинені під час свого правління, в тому числі вбивства своїх політичних опонентів, корупцію і зловживання владою.

Нещодавно він переніс операцію з видалення пухлини мозку.

Екс-диктатор, який прийшов в Панамі до влади в 1983 році, спочатку вважався союзником США, але до кінця 1980-х років перетворив свою невелику країну в перевалочний пункт для колумбійського кокаїну.

У грудні 1989 в ході операції Just Cause Нор'єга був заарештований в Панамі американськими військовими, вивезений в США і через три роки засуджений у Флориді до 30 років ув'язнення за участь в наркоторгівлі.

У 2008 Нор'єга був достроково звільнений, але залишався у в'язниці в очікуванні екстрадиції до Франції. У 1999 році французький суд заочно засудив його ще до 10 років і грошового штрафу за торгівлю наркотиками і відмивання 3 млн доларів шляхом купівлі нерухомості в Парижі.

У 2011 році після нового розгляду справи французьким судом, Нор'єга був екстрадований в Панаму.

Панамський суд ще в 1995 році заочно визнав його винним в політичних вбивствах і засудив до 20 років в'язниці.