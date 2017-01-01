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    У Києві помер музикант, якому в аварії відірвало руку – ЗМІ

    • Сьогодні, 20:05
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    <p>2 травня в Києві автомобіль таксі врізався у відбійник.</p>
    Фото: dtp.kiev.ua

    2 травня в Києві автомобіль таксі врізався у відбійник.

    Музикант Анільх Де Зжазоері помер 7 травня у столичній реанімації

    В одній із лікарень столиці України помер іранський музикант Анільх Де Зжазоері, який постраждав під час дорожньо-транспортної пригоди в Києві. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило видання видання dtp.kiev.ua.

    Нагадаємо, 2 травня в Києві сталася аварія на проспекті Перемоги під Повітрофлотським мостом. Водій загинув на місці, а пасажиру відірвало руку. Потерпілий виявився іранським музикантом на ім'я Анільх Де Зжазоері.

    Після ДТП пасажир таксі потрапив в реанімацію. Лікарі змогли стабілізувати стан потерпілого, проте руку врятувати не вдалося. 6 травня стан іранця погіршився і він впав у кому. Його перевели на апарат штучної вентиляції легенів, а 7 травня сталася зупинка серця.

    Відомо, що іранець здобував освіту у столиці України, після чого повернувся на батьківщину. Там працював звукооператором, підробляв музикантом - умів грати на кількох музичних інструментах. До Києва приїхав провідати друзів.

    Ховати музиканта, у якого залишилося двоє дітей, будуть у Києві.

    ДТП Київ
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