Помер посол Росії, поранений під час замаху в Анкарі

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Андрій Карлов

У МЗС РФ підтвердили смерть російського посла в Туреччині внаслідок замаху

В Анкарі помер поранений під час замаху посол РФ у Туреччині Андрій Карлов.

Про це повідомляють російські і турецькі ЗМІ.

«Російський посол в Анкарі Карлов помер в результаті нападу з вогнепальною зброєю» - пише видання Daily Sabah, зазначаючи, що в нього влучили вісім пострілів.

Російське агентство РІА «Новости» з посиланням на джерело також повідомило, що Андрій Карлов помер.

У МЗС РФ підтвердили смерть російського посла в Туреччині внаслідок замаху. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на слова офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової.

Нагадаємо, посол Росії у Туреччині Андрій Карлов зазнав вогнепального поранення на художній виставці в столиці Туреччини Анкарі, він госпіталізований у критичному стані.

Напад стався під час відкриття виставки у центрі сучасного мистецтва, коли посол виголошував промову з трибуни.

Крім нього, поранені також кілька людей.

Як повідомляється, турецькі правоохоронці вбили людину, яка вчинила напад на посла РФ в Анкарі Андрія Карлова.

Перед цим нападник заявив, що живим не покине будівлю. Теракт назвав актом відплати за дії Росії в Алеппо.