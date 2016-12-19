Помер посол Росії, поранений під час замаху в Анкарі
- 19 Грудня, 19:37
-
Розсилка
У МЗС РФ підтвердили смерть російського посла в Туреччині внаслідок замахуВ Анкарі помер поранений під час замаху посол РФ у Туреччині Андрій Карлов.
Про це повідомляють російські і турецькі ЗМІ.
«Російський посол в Анкарі Карлов помер в результаті нападу з вогнепальною зброєю» - пише видання Daily Sabah, зазначаючи, що в нього влучили вісім пострілів.
Російське агентство РІА «Новости» з посиланням на джерело також повідомило, що Андрій Карлов помер.
У МЗС РФ підтвердили смерть російського посла в Туреччині внаслідок замаху. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на слова офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової.
Нагадаємо, посол Росії у Туреччині Андрій Карлов зазнав вогнепального поранення на художній виставці в столиці Туреччини Анкарі, він госпіталізований у критичному стані.
Напад стався під час відкриття виставки у центрі сучасного мистецтва, коли посол виголошував промову з трибуни.
Крім нього, поранені також кілька людей.
Як повідомляється, турецькі правоохоронці вбили людину, яка вчинила напад на посла РФ в Анкарі Андрія Карлова.
Перед цим нападник заявив, що живим не покине будівлю. Теракт назвав актом відплати за дії Росії в Алеппо.