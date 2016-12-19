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    Помер посол Росії, поранений під час замаху в Анкарі

    • 19 Грудня, 19:37
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    Андрій Карлов
    Андрій Карлов

    У МЗС РФ підтвердили смерть російського посла в Туреччині внаслідок замаху

    В Анкарі помер поранений під час замаху посол РФ у Туреччині Андрій Карлов.

    Про це повідомляють російські і турецькі ЗМІ.

    «Російський посол в Анкарі Карлов помер в результаті нападу з вогнепальною зброєю» - пише видання Daily Sabah, зазначаючи, що в нього влучили вісім пострілів.

    Російське агентство РІА «Новости» з посиланням на джерело також повідомило, що Андрій Карлов помер.

    У МЗС РФ підтвердили смерть російського посла в Туреччині внаслідок замаху. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на слова офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової.

    Нагадаємо, посол Росії у Туреччині Андрій Карлов зазнав вогнепального поранення на художній виставці в столиці Туреччини Анкарі, він госпіталізований у критичному стані.

    Напад стався під час відкриття виставки у центрі сучасного мистецтва, коли посол виголошував промову з трибуни.

    Крім нього, поранені також кілька людей.

    Як повідомляється, турецькі правоохоронці вбили людину, яка вчинила напад на посла РФ в Анкарі Андрія Карлова.

    Перед цим нападник заявив, що живим не покине будівлю. Теракт назвав актом відплати за дії Росії в Алеппо.

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    Помер посол Росії, поранений під час замаху в Анкарі
    Помер посол Росії, поранений під час замаху в Анкарі
    Помер посол Росії, поранений під час замаху в Анкарі

     

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