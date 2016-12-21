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Олександр Кадакін

Кадакін очолив російську дипломатичну місію в листопаді 2009 року

Сьогодні помер посол Росії в Індії Олександр Кадакін

Про це повідомляє «Интерфакс».

За деякими даними, причиною смерті став серцевий напад.

Кадакін народився 22 липня 1949 року в Кишиневі.

У 1993-1997 році був послом РФ в Непалі, з 1997 по 1999 рік - директором Департаменту лінгвістичного забезпечення МЗС Росії, в 1999-2004 роках очолював російське диппредставництво в Індії, в 2005-2009 роках - посольство РФ в Швеції. У жовтні 2009 року знову був призначений послом Росії в Індії.

Нагадаємо, в столиці Туреччини 19 грудня було розстріляно з вогнепальної зброї посла Росії в Туреччині Андрія Карлова. Від отриманих поранень посол Андрій Карлов помер.

Як повідомлялося раніше , російського консула знайшли мертвим в Афінах.