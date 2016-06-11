Помер постпред Росії в ООН Чуркін

Віталій Чуркін помер за день до свого 65-річчя

У Нью-Йорку помер постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін. Йому було 64 роки.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ Російської Федерації.

«МЗС Росії з глибоким сумом повідомляє, що 20 лютого, за день до свого 65-річчя, в Нью-йорку раптово помер постійний представник Російської Федерації при ООН Чуркін», - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що дипломат помер на робочому місці.

Подробиці щодо причин раптової смерті російського представника в ООН не повідомляються.

Довідка:

Віталій Іванович Чуркін народився 21 лютого 1952 року в Москві. Він закінчив Московський державний інститут міжнародних відносин МЗС СРСР.

Після закінчення МГІМО майбутнього постпреда РФ при ООН взяли на роботу в МЗС в якості референта. У 1979 році Чуркін був направлений на роботу в США на посаду третього секретаря МЗС СРСР. Наступні 7 років Чуркін прожив у США, де працював у радянському посольстві. У 1987 році він повернувся в СРСР і зайняв посаду референта міжнародного відділу при ЦК КПРС. Через рік він був призначений радником Едуарда Шеварднадзе, а в наступному році отримав посаду прес-секретаря МЗС СРСР.

У 1992 році Чуркін стає заступником міністра закордонних справ і вперше в історії радянської і російської дипломатії став проводити брифінги для західних журналістів.

У 1998 році Чуркіна направляють до Канади, де він виконував дипломатичну місію впродовж п'яти років. У 2003 році дипломат отримав посаду посла з особливих доручень МЗС.

З 2006 року його кар'єра пішла вгору. Чуркіна призначають постійним представником Росії при ООН та Раді Безпеки ООН, обов'язки якого він виконував по теперішній час.