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    Помер постпред Росії в ООН Чуркін

    • Сьогодні, 19:22
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    Віталій Чуркін помер за день до свого 65-річчя

    У Нью-Йорку помер постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін. Йому було 64 роки.

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    Про це повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ Російської Федерації.

    «МЗС Росії з глибоким сумом повідомляє, що 20 лютого, за день до свого 65-річчя, в Нью-йорку раптово помер постійний представник Російської Федерації при ООН Чуркін», - йдеться у повідомленні.

    Відзначається, що дипломат помер на робочому місці.

    Подробиці щодо причин раптової смерті російського представника  в ООН не повідомляються.

    Довідка:

    Віталій Іванович Чуркін народився 21 лютого 1952 року в Москві. Він закінчив Московський державний інститут міжнародних відносин МЗС СРСР.

    Після закінчення МГІМО майбутнього постпреда РФ при ООН взяли на роботу в МЗС в якості референта. У 1979 році Чуркін був направлений на роботу в США на посаду третього секретаря МЗС СРСР. Наступні 7 років Чуркін прожив у США, де працював у радянському посольстві. У 1987 році він повернувся в СРСР і зайняв посаду референта міжнародного відділу при ЦК КПРС. Через рік він був призначений радником Едуарда Шеварднадзе, а в наступному році отримав посаду прес-секретаря МЗС СРСР.

    У 1992 році Чуркін стає заступником міністра закордонних справ і вперше в історії радянської і російської дипломатії став проводити брифінги для західних журналістів.

    У 1998 році Чуркіна направляють до Канади, де він виконував дипломатичну місію впродовж п'яти років. У 2003 році дипломат отримав посаду посла з особливих доручень МЗС.

    З 2006 року його кар'єра пішла вгору. Чуркіна призначають постійним представником Росії при ООН та Раді Безпеки ООН, обов'язки якого він виконував по теперішній час.

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