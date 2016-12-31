Помер соліст білоруського ансамблю «Вєраси» Олександр Тиханович

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Олександр Тиханович

Відомому співаку було 65 років

На 65-му році життя помер соліст радянського, а після розпаду СРСР - білоруського вокально-інструментального ансамблю «Вєраси» Олександр Тиханович.

Про це в Інстаграмі повідомила його дочка Анастасія.

«Сьогодні вночі не стало мого тата … Ми дякуємо всім, хто протягом його дивного життєвого шляху був поруч. Дякую всім, хто молився і підтримував його в його останній і дуже непростий рік», - написала вона.

За словами дочки, Тиханович останнім часом важко хворів. Інших подробиць Анастасія не повідомила.

Олександр Тиханович народився 13 липня 1952 року в Мінську. Закінчив Білоруську консерваторію, в 1973 році приєднався до ВІА «Вєраси», багато років популярного на території колишнього СРСР. В ансамблі грав на бас-гітарі, трубі, виконував вокальні партії.

У 1986 році Тиханович пішов із «Вєрасів», а в 1987 потрапив у щойно організований Державний оркестр Білорусі під керівництвом Михайла Фінберга.

У 1988 разом з дружиною організував Театр пісні Ядвіги Поплавської та Олександра Тихановича. Згодом він був перетворений в продюсерський центр, через який пролягав шлях на велику сцену багатьох молодих білоруських виконавців.