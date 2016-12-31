  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Помер соліст білоруського ансамблю «Вєраси» Олександр Тиханович

    • Сьогодні, 17:48
    • Розсилка
    <p>Олександр Тиханович</p>

    Олександр Тиханович

    Відомому співаку було 65 років

    На 65-му році життя помер соліст радянського, а після розпаду СРСР - білоруського вокально-інструментального ансамблю «Вєраси» Олександр Тиханович.

    Про це в Інстаграмі повідомила його дочка Анастасія.

    «Сьогодні вночі не стало мого тата … Ми дякуємо всім, хто протягом його дивного життєвого шляху був поруч. Дякую всім, хто молився і підтримував його в його останній і дуже непростий рік», - написала вона.

    За словами дочки, Тиханович останнім часом важко хворів. Інших подробиць Анастасія не повідомила.

    Читайте також

    Олександр Тиханович народився 13 липня 1952 року в Мінську. Закінчив Білоруську консерваторію, в 1973 році приєднався до ВІА «Вєраси», багато років популярного на території колишнього СРСР. В ансамблі грав на бас-гітарі, трубі, виконував вокальні партії.

    У 1986 році Тиханович пішов із «Вєрасів», а в 1987 потрапив у щойно організований Державний оркестр Білорусі під керівництвом Михайла Фінберга.

    У 1988 разом з дружиною організував Театр пісні Ядвіги Поплавської та Олександра Тихановича. Згодом він був перетворений в продюсерський центр, через який пролягав шлях на велику сцену багатьох молодих білоруських виконавців.

    Читайте також
    Білорусь музика смерть
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ