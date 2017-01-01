Помер український поет Борис Олійник

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Фото: dt.ua Борис Олійник

Олійник пішов з життя після важкої і тривалої хвороби

Пішов з життя легендарний український поет Борис Олійник. Про це повідомляє журналіст, мистецтвознавець Михайло Маслій.

За його словами, Олійник помер 30 квітня об 11 годині 45 хвилин - після важкої і тривалої хвороби.

«Колись він сформулював своє життєве і мистецьке кредо: «Писати, як живеш, а жити, як пишеш». Активною громадянською позицією Борис Олійник довів, що поет відповідає за все, що було до нього, що відбувається за його життя і що буде після нього. Поезія — його перше кохання, журналістика — друге, а політикою почав займатися «від нещастя». Річ у тім, що національні проблеми письменники дуже добре знають, бо відчували їх на власній шкурі. Тому й досі Борис Олійник намагається в політиці і в поезії бути відвертим, бо він переконаний: людині, що піклується про майбутнє, не можна відокремлюватися від життя, заховавшись у тиші кабінету. І все ж багатомільйонну любов українців у всіх світах Борис Ілліч заслужив саме за свою поезію. Коли читаєш його «Парубоцьку баладу», «Стару пісню на новий мотив», «Ринг», «До проблеми: революція і митець», «А зрадник завше продає когось», відчуваєш почерк віртуоза слова найвищого ґатунку. А ще у його творчому доробку — понад півсотні пісень у співавторстві з найвідомішими композиторами країни. Й досі вони звучать звідусіль як пісенна класика — зразок найвишуканішого і наймелодійнішого слова», - написав Маслій.

Борис Олійник народився 22 жовтня 1935 року на Полтавщині. Український поет, перекладач, дійсний член Національної академії наук України, голова Українського фонду культури. Герой України. Почесний академік Академії мистецтв України. Член правління Національної спілки краєзнавців України.

Депутат українського парламенту чотирьох скликань, віце-президент Парламентської Асамблеї Ради Європи, один із фундаторів Українського фонду культури. У травні-червні 1986 року видатний український поет одним з перших побував у Чорнобилі, звідки вів репортажі на Центральному телебаченні. З 2010 року очолював Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка.