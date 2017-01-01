Помер відомий актор Олексій Петренко

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Олексій Петренко

Петренко помер на 79-му році життя

Радянський і російський актор Олексій Петренко раптово помер на 79-му році життя, про це йдеться в повідомленні Спілки кінематографістів Росії. Причини смерті артиста поки невідомі.

«Союз кінематографістів Росії сумує разом з рідними і близькими видатного російського актора Олексія Петренка. Колеги Олексія Васильовича приносять щирі співчуття його родичам», - йдеться в повідомленні.

Олексій Петренко народився 26 березня 1938 року в селі Чемер на Чернігівщині. У 1961-му закінчив Харківський театральний інститут. Працював в таких театрах, як Ленінградський театр імені Лєнсовєта, Московський драматичний театр на Малій Бронній, МХАТ, «Школа сучасної п'єси».

Також на рахунку актора понад 70 ролей у фільмах. Найвідоміші з них - «ТАСС уповноважений заявити», «Жорстокий романс», «В'язень замку Іф», «Сибірський цирульник» та «Стомлені сонцем-2».

Як повідомляв «Главком», вчора також помер Нобелівський лауреат з економіки Кеннет Ерроу, а декілька днів тому помер актор серіалу «Твін Пікс» Уоррен Фрост та відомий режисер Максим Паперник.