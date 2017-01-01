Помер відомий мистецтвознавець Василь Откович

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Василь Откович

Откович - відомий в Україні дослідник народного іконопису, автор монографій, альбомів, наукових каталогів, численних публікацій, присвячених питанням давнього і сучасного мистецтва, а також проблемам музейної справи та мистецької освіти

Вночі 25 травня помер директор Львівського коледжу декоративного й ужиткового мистецтва ім. Івана Труша Василь Откович.

У мистецтвознавця діагностували онкологічну хворобу. Митці організовували благодійні виставки для збору коштів на лікування професора. Однак цієї ночі, на 67 році життя він відійшов у вічність.

Василь Откович - кандидат мистецтвознавства, доцент, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, заслужений діяч мистецтв України, член Національної спілки художників України, дослідник народного іконопису Василь Откович.

У 1990-1994 роках керував Музеєм етнографії та художнього промислу НАНУ, у 1994-2001 рр. був директором Національного музею у Львові. У 2001-2002 рр. обіймав посаду начальника управління культури Львівської облдержадміністрації.

З 2003 року призначений директором Львівського коледжу декоративного й ужиткового мистецтва ім. Івана Труша. З 2004 року завідував кафедрою візантології Львівського національного університету ім. І. Франка, з 2005 року перебував на посаді в. о. професора Львівської національної академії мистецтв.

Про дату і час похорону Василя Отковича повідомлять додатково.