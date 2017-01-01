Померла 78-річний хірург із зони АТО, яка збирала відомості для українських силовиків

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Бойовики спробували вчинити замах на лікаря на підконтрольній Україні території

На Донбасі померла хірург Лідія Басс-Бугакова, яка в 2014 році співпрацювала зі штабом АТО, пише видання «Гордон».

Як стало відомо, лікар пішла з життя 40 днів тому.

Бойовики засудили лікаря до смерті і навіть спробували вчинити замах на неї на підконтрольній Україні території.

До жовтня 2014 року Басс-Бугакова працювала хірургом у центральній лікарні міста Первомайська Луганської області. Проросійські бойовики зайняли його в квітні. Перебуваючи на окупованій території, медик регулярно передавала до штабу АТО інформацію про розташування терористів. Коли про це дізналися, лікарю довелося переховуватися. Про небезпеку її попередили бойовики, яких вона переконала співпрацювати з українськими військовими.

«До нас привезли шістьох поранених сепаратистів. Один з них – 24-річний хлопець з тяжким пораненням голови. Він явно «двохсотий». З ним був чоловік. Я зрозуміла, що йому цей хлопець близький. Виявилося, похресник. Це один з перших бойовиків, якого я переконала. Потім я зробила йому «липову» довідку, і його перевели на господарські роботи. Він залучив ще одну людину. Вони давали мені інформацію про блокпости і чисельність бойовиків, а я її передавала українським військовим. Але люди ж навкруги не дурні. Хтось мене видав. Бойовики, які вже кілька місяців працювали на мене, ввечері надіслали смс: «Якщо ви до ранку не залишите Первомайськ, вас відправлять у підвал», – розповідала лікар.