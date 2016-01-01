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    Померла виконавиця ролі принцеси Леї з «Зоряних воєн» Керрі Фішер

    • Вчора, 21:13
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    Декількома днями раніше Фішер була госпіталізована після серцевого нападу

    Акторка з кіноепопеї «Зоряні Війни» Кері Фішер, яка зіграла принцесу Лею, померла у 60 років.

    Про це повідомляє AFP.

    Декількома днями раніше Фішер була госпіталізована після серцевого нападу.

    Фішер зіграла Лею Органу у фільмах Зоряні війни. Епізод lV: Нова надія (1977), Зоряні війни. Епізод V: Імперія завдає удар у відповідь (1980), Зоряні війни: повернення джедаю (1983) і Зоряні війни. Епізод VII: Пробудження Сили (2015).

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