Померла виконавиця ролі принцеси Леї з «Зоряних воєн» Керрі Фішер

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Декількома днями раніше Фішер була госпіталізована після серцевого нападу

Акторка з кіноепопеї «Зоряні Війни» Кері Фішер, яка зіграла принцесу Лею, померла у 60 років.

Про це повідомляє AFP.

#BREAKING 'Star Wars' actress Carrie Fisher dies at 60: reports — AFP news agency (@AFP) 27 грудня 2016 р.

Декількома днями раніше Фішер була госпіталізована після серцевого нападу.

Фішер зіграла Лею Органу у фільмах Зоряні війни. Епізод lV: Нова надія (1977), Зоряні війни. Епізод V: Імперія завдає удар у відповідь (1980), Зоряні війни: повернення джедаю (1983) і Зоряні війни. Епізод VII: Пробудження Сили (2015).