Помічник нардепа на Львівщині погорів на хабарі

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Хабар помічник парламентаря отримав від приватного підприємця

Помічника-консультанта народного депутата піймали під час отримання хабара. Про це повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

У ГПУ повідомили, що помічник депутата отримав 10 тис. дол від приватного підприємця за те, що йому не заважатимуть працювати і не відправлятимуть певної інформації правоохоронцям та контролюючим органам.

«На даний час проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії. Вказаних осіб затримано», - повідомили у ГПУ, додавши, що затриманим готують оголосити підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням).

Як повідомлялося раніше, в Одесі правоохоронці затримали заступника начальника митного поста під час отримання хабара. Встановлено, що заступник начальника митного поста Одеської митниці сьогодні отримав від представника підприємства частину неправомірної вигоди в сумі 800 доларів за безперешкодне митне оформлення двох контейнерів з товарами. Також, за даними прокуратури, раніше цей чиновник вимагав і отримав від зазначеного громадянина хабар у розмірі 2,5 тис. доларів.