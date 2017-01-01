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    Помічник нардепа на Львівщині погорів на хабарі

    • Вчора, 20:27
    • Розсилка

    Хабар помічник парламентаря отримав від приватного підприємця

    Помічника-консультанта народного депутата піймали під час отримання хабара. Про це повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

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    У ГПУ повідомили, що помічник депутата отримав 10 тис. дол від приватного підприємця за те, що йому не заважатимуть працювати і не відправлятимуть певної інформації правоохоронцям та контролюючим органам.

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    Помічник нардепа на Львівщині погорів на хабарі
    Помічник нардепа на Львівщині погорів на хабарі
    Помічник нардепа на Львівщині погорів на хабарі
    Помічник нардепа на Львівщині погорів на хабарі

    «На даний час проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії. Вказаних осіб затримано», - повідомили у ГПУ, додавши, що затриманим готують оголосити підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням).

    Як повідомлялося раніше, в Одесі правоохоронці затримали заступника начальника митного поста під час отримання хабара. Встановлено, що заступник начальника митного поста Одеської митниці сьогодні отримав від представника підприємства частину неправомірної вигоди в сумі 800 доларів за безперешкодне митне оформлення двох контейнерів з товарами. Також, за даними прокуратури, раніше цей чиновник вимагав і отримав від зазначеного громадянина хабар у розмірі 2,5 тис. доларів.

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