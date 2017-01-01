Помічник народного депутата, який попався на великому хабарі, відкупився від тюрми (документ)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Засуджений повністю визнав свою вину та підписав відповідну угоду зі слідством

Помічник-консультант народного депутата України VIII скликання з фракції «Народний фронт» Ксенжука Руслан Бурячковський визнаний винним за частиною 2 статті 369-2 КК України («Зловживання впливом»).

Про це стало відомо «Главкому» з вироку Хмельницького міськрайонного суду від 27 квітня.

Він вимагав і отримав від приватного підприємця неправомірну вигоду у вигляді грошових $ 10 тис. За ці кошти помічник нардепа пообіцяв вплинути на службових осіб управління земельних ресурсів Хмельницької міської ради і позитивно вирішити питання щодо надання приватному підприємцю земельної ділянки в оренду на десять років без створення штучних перешкод.

Передача хабара відбулася через посередника 1 лютого цього року біля станції технічного обслуговування у Хмельницькому.

30 березня між Бурячковським та прокурором Погорєловим було укладено угоду про визнання винуватості, в якій підозрюваний повністю визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення. Також сторони домовилися, що помічник нардепа має отримати покарання у вигляді штрафу в розмірі 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 25,5 тис. грн.

Зауважимо, що санкція ч.2 ст.369-2 КК передбачає й позбавлення волі строком від 2 до 5 років. Однак суд обрав м'ягше покарання.

Крім цього, суд стягнув з Бурячковського на користь держави 12,2 тис. грн за понесені витрати на залучення експертів.

Як відомо, на початку лютого Руслана Бурячковського на хабарі затримала військова прокуратура Західного регіону. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді арешту з альтернативою внесення грошової застави в 1 млн. грн.