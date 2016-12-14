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    Помічник одного з нардепів затриманий за вимагання хабара в 140 тис. грн, - Матіос

    • 3 Сiчня, 21:41
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    Хабар помічник нардепа вимагав від приватного підприємця за нестворення перешкод при будівництві багатоквартирного житлового будинку

    Військова прокуратура Львівського гарнізону спільно з Управлінням захисту економіки в області Національної поліції України затримала «на гарячому» за вимагання та отримання хабара в розмірі 140 тис. грн помічника-консультанта одного з народних депутатів парламентської коаліції. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

    «Хабар помічник нардепа вимагав від приватного підприємця за нестворення перешкод при будівництві багатоквартирного житлового будинку для того, щоб не направляти депутатських запитів в правоохоронні та контролюючі органи», - зазначив він.

    За словами Матіоса, помічник нардепа затриманий, хабар виявлений і вилучений у повному обсязі під час проведення огляду місця події.

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