«Євробачення-2017»: російську учасницю, яку можуть не пустити до Києва, ізолювали від журналістів

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Фото: kp.ru

Самойлова не переймається проблемою можливої заборони в'їзду до України

Команда російської співачки Юлії Самойлової, яка має представляти Росію на пісенному конкурсі «Євробачення», намагається максимально відсторонити співачку від незручних запитань преси. Про це в коментарі «Главкому» повідомив її помічник Олексій Таран, який, за даними деяких ЗМІ, є також хлопцем Юлії.

Відповідаючи на запитання про ймовірність заборони росіянці на в’їзд до України, Таран сказав, що не від Юлії залежить, чи це станеться. «Юлія від цього максимально відсторонена. Її завдання – виконати пісню. Вона зайнята винятково цим, вона вся в творчості зараз. Всі чудово розуміють, що від її рішень не залежить, чи пустять її до України, чи не пустять». Він порадив усі питання з приводу можливої заборони для співачки на в’їзд до України направляти до «Первого канала», який вирішив саме Самойлову обрати учасницею «Євробачення» від Росії.

Напередодні в інтерв’ю російському виданню «МК» після висування на участь в європейському музичному конкурсі Юлія Самойлова розповіла, що сподівається на гарний прийом у Києві. «Там буде багато країн, ми всі зберемося заради свята пісні в одному місці… Можна сказати, що розмовляємо однією мовою, мовою музики та пісні. Думаю, все буде чудово і добре. Не знаю, але мені здається, що і мене сприймуть добре», – сказала вона.

Нагадаємо, за рішенням «Первого канала» співачка з інвалідністю Юлія Самойлова має намір представити Росію на пісенному конкурсі «Євробачення-2017», який відбудеться в столиці України в середині травня цього року. Однак участь росіянки у конкурсі наразі під питанням. Влітку 2015 року вона взяла участь у концерті в Керчі, порушивши закони України, оскільки дісталася до Криму в обхід кордонів України. Втім, за словами прес-секретаря СБУ Олени Гітлянської, Служба нині вирішує, чи дозволяти Самойловій в'їжджати до України.