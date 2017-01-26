Помічника нардепа-радикала затримано за шахрайство

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Арешт шахрая

Помічник нардепа вимагав від громадянина 200 тис. грн за сприяння у безперешкодному здійсненні потерпілим господарської діяльності у сфері надання послуг з доступу до мережі Інтернет

Правоохоронці затримали помічника одного з народних депутатів України від «Радикальної партії Олега Ляшка» за фактом систематичного заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадянина. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

«Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України з спільно з управлінням процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України та Департаментом захисту економіки Національної поліції України 26.01.2017 в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано помічника одного з народних депутатів України від «Радикальної партії Олега Ляшка» за фактом систематичного заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами громадянина в сумі 5 тис грн», - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, зазначений помічник народного депутата, прикриваючись наданими йому повноваженнями, вводячи в оману потерпілого, у жовтні 2016 року висунув останньому вимогу про передачу йому грошових коштів у сумі 200 тис грн, з умовою передачі щомісячно по 15 тис грн, за сприяння у безперешкодному здійсненні потерпілим господарської діяльності у сфері надання послуг з доступу до мережі Інтернет.

Дії помічника народного депутата України кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).

На цей час проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір доказів винуватості вказаної особи у скоєному кримінальному правопорушенні.

Санкція статті за скоєне вказаним помічником народного депутата України кримінальне правопорушення, передбачає до 8 років позбавлення волі.