Понад 100 мігрантів у США втратили роботу через протести проти Трампа
- Сьогодні, 16:40
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Активісти закликають американців бойкотувати бізнесменів, які звільнили працівників за участь в антитрампівському протесті
Понад сто мігрантів, які прогуляли роботу заради участі в марші проти політики президента США Дональда Трампа, було звільнено з їхніх посад.
Про це повідомляє The Independent.
Наприклад, 20 співробітників компанії з виробництва лакофарбової продукції Bradley Coatings 15 лютого повідомили роботодавцеві, що підуть на мітинг, а не на роботу, і компенсують час у вихідні. У керівництві компанії такий крок не оцінили і всіх 20 активістів було звільнено.
Схожим чином вчинили багато бізнесменів по всій країні: наприклад, роботу втратили 30 будівельників у Денвері і 12 працівників ресторану в Оклахомі.
Активісти в Twitter закликали жителів США бойкотувати тих бізнесменів, які звільнили працівників за участь в антитрампівському протесті.
Remember this name. You won't want to eat here. I Don't Care Bar and Grill in Catoosa, Oklahoma. https://t.co/8fLu33Vvu3— diane wong (@dianewong) 18 лютого 2017 р.