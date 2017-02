Понад 100 мігрантів у США втратили роботу через протести проти Трампа

Активісти закликають американців бойкотувати бізнесменів, які звільнили працівників за участь в антитрампівському протесті

Понад сто мігрантів, які прогуляли роботу заради участі в марші проти політики президента США Дональда Трампа, було звільнено з їхніх посад.

Про це повідомляє The Independent.

Наприклад, 20 співробітників компанії з виробництва лакофарбової продукції Bradley Coatings 15 лютого повідомили роботодавцеві, що підуть на мітинг, а не на роботу, і компенсують час у вихідні. У керівництві компанії такий крок не оцінили і всіх 20 активістів було звільнено.

Схожим чином вчинили багато бізнесменів по всій країні: наприклад, роботу втратили 30 будівельників у Денвері і 12 працівників ресторану в Оклахомі.

Активісти в Twitter закликали жителів США бойкотувати тих бізнесменів, які звільнили працівників за участь в антитрампівському протесті.

Remember this name. You won't want to eat here. I Don't Care Bar and Grill in Catoosa, Oklahoma. https://t.co/8fLu33Vvu3