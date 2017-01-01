Понад 12 тис. загиблих за три роки. Жахлива статистика ДТП на українських дорогах

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За три роки в результаті автомобільних аварій скалічено більше 100 тисяч людей

За останні три роки і три місяці на дорогах нашої країни загинули 12,4 тисячі людей. Про це на колегії Міністерства внутрішніх справ заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«За останні три роки і три місяці загинули 12,4 тисячі людей на дорогах. Скалічено більше 100 тисяч людей. Я навіть не можу сказати, що це статистика. Це просто жахливі цифри, з якими ми з вами не можемо миритися. Переконаний, що цьому питанню ми маємо приділити більше уваги», - зазначив він.

Гройсман також додав, що наразі працює спеціальна група, яка «має напрацювати необхідні рішення, які можливо прийняти на рівні уряду, можливо, зміни законодавства, що стосується безпеки дорожнього руху в Україні».

Як повідомлялось, 17 квітня внаслідок кривавої дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в Олевському районі Житомирської області, п’ятеро людей загинули, ще двоє пасажирів отримали травми.