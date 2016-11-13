Понад 400 китів викинулися на берег в Новій Зеландії

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Завдяки зусиллям служби порятунку близько 100 тварин були повернуті назад у море, 300 - загинули

Понад 400 китів викинулися на сушу на півночі новозеландського Південного острова. Про це пише видання The New Zealand Herald.

Повідомляється, що в результаті інциденту загинули близько 300 особин. Завдяки зусиллям служби порятунку близько 100 тварин були повернуті назад у море.

Врятовані кити не відпливли далеко від берега, експерти побоюються, що вони знову будуть викинуті на берег.

На даний момент причини події не уточнюються. Інцидент є один з найбільших випадків масової загибелі ссавців за всю історію спостережень.