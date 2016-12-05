Понад половину українців проти відновлення Радянського Союзу - опитування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

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Xим вищим є освітній рівень респондентів, тим частіше вони відповідають, що не прагнуть відновлення Радянського Союзу

Майже дві третини (65%) українців не прагнуть відновлення Радянського Союзу, свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Лише 13% респондентів відповіли, що прагнуть. Крім того, 22% відповіли «так, але я розумію, що за сучасних умов це нереально».

Примітно, що чим вищим є освітній рівень респондентів, тим частіше вони відповідають, що не прагнуть відновлення Радянського Союзу – від 55% серед тих, хто має незакінчену середню освіту, до 71% серед тих, хто має вищу освіту.

Ті, хто прагне відновлення СРСР, найчастіше обґрунтовують своє прагнення тим, що за тих часів « існувала впевненість у завтрашньому дні» (70%), високим рівнем соціальних гарантій (64%), існуванням можливості безоплатного отримання вищої освіти (58%), відсутністю безробіття (55%), достатнім матеріальним рівнем життя (53%), тим, що за радянських часів відчували гордість за велику державу у планетарному масштабі (50%), стабільністю і відсутністю збройних конфліктів (46%).

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 18 по 23 листопада 2016 року в усіх регіонах України за винятком окупованих територій серед 2015 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомлялось, більше ніж половина – 56% – росіян шкодують з приводу розпаду Радянського Союзу. Про це свідчать результати дослідження «Левада-центру».