  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Понад половину українців проти відновлення Радянського Союзу - опитування

    • Сьогодні, 15:42
    • Розсилка
    Фото Reuters

    Xим вищим є освітній рівень респондентів, тим частіше вони відповідають, що не прагнуть відновлення Радянського Союзу

    Майже дві третини (65%) українців не прагнуть відновлення Радянського Союзу, свідчать дані опитування Центру Разумкова.

    Лише 13% респондентів відповіли, що прагнуть. Крім того, 22% відповіли «так, але я розумію, що за сучасних умов це нереально».

    Примітно, що чим вищим є освітній рівень респондентів, тим частіше вони відповідають, що не прагнуть відновлення Радянського Союзу – від 55% серед тих, хто має незакінчену середню освіту, до 71% серед тих, хто має вищу освіту.

    Ті, хто прагне відновлення СРСР, найчастіше обґрунтовують своє прагнення тим, що за тих часів « існувала впевненість у завтрашньому дні» (70%), високим рівнем соціальних гарантій (64%), існуванням можливості безоплатного отримання вищої освіти (58%), відсутністю безробіття (55%), достатнім матеріальним рівнем життя (53%), тим, що за радянських часів відчували гордість за велику державу у планетарному масштабі (50%), стабільністю і відсутністю збройних конфліктів (46%).

    Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 18 по 23 листопада 2016 року в усіх регіонах України за винятком окупованих територій серед 2015 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

    Як повідомлялось, більше ніж половина – 56% – росіян шкодують з приводу розпаду Радянського Союзу. Про це свідчать результати дослідження «Левада-центру».

    Читайте також
    соцопитування СРСР
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Комментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ