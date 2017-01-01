Понеділок прийде з мокрим снігом і дощем

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Мокрий сніг

Удень температура повітря прогріється місцями до +9 градусів, а на півдні - до +13

У понеділок, 27 лютого, в Києві мінлива хмарність, вночі та вранці місцями невеликий мокрий сніг із дощем, вдень без опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...-1 градус, удень +5...+7 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі місцями невеликий мокрий сніг із дощем, у Закарпатській і Чернівецькій областях без опадів, вдень без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...-3 градуси, вдень +4...+9 градусів, тільки у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях +8...+13 градусів. У Карпатах без опадів, температура повітря вночі -1...-6 градусів, вдень 0...+5 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі місцями невеликий мокрий сніг із дощем, вдень без опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...2 градуси, вдень +1...+8 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, вночі місцями невеликий мокрий сніг із дощем, вдень без опадів, тільки в Дніпропетровській області невеликий дощ із мокрим снігом, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...+2, вдень +2...+9 градусів.

На сході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликий дощ із мокрим снігом, вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -6...0 градусів, вдень +1...+7.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Запорізькій області вдень невеликий дощ із мокрим снігом, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+4, вдень +3...+9, в Одеській і Миколаївській областях +8...+13.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0 градусів, вдень +4...+9 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +2...+4 градусів, вдень +8...+10 градусів.