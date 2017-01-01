Попит на дорогу і якісну продукцію в Україні скорочується - голова Держпродспоживслужби

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Продукти харчування

Купівельна спроможність українців знижується, тому вони економлять

В Україні скорочується попит на дорогу й якісну продукцію, натомість збільшується на товари низького цінового сегменту.

Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа.

«Тут є дві залежності. Перша – від рівня регулювання і контролю. Зрозуміло, що якщо той чи інший виробник відчуває безкарність за введення в оману споживача – це спокуса для нього. І друга – можна продавати менш якісну продукцію за меншу ціну. І тут постає залежність від купівельної спроможності громадян. Зрозуміло, що вона за останні роки не зросла. І на дорогу, якісну продукцію попит скорочується, а збільшується на продукцію середнього, низького цінового сегменту. Це віддзеркалення економічних процесів, які відбуваються в Україні», - констатував голова Держпродспоживслужби.

За словами Лапи, він купує продукти так само, як і пересічні споживачі, у супермаркетах, але звертає увагу на етикетку, маркування, на вміст, порівнює якість-ціну.

«Я не дуже відрізняюсь від пересічного споживача, просто маю трішки більше фахових знань, як якісну продукцію відрізнити від не дуже якісної», - зазначив голова Держпродспоживслужби.