  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Попри рішення суду про арешт, заступницю Кернеса під варту не взяли, - адвокат

    • Сьогодні, 13:29
    • Розсилка
    Тетяна Овіннікова
    Фото: ZIK
    Тетяна Овіннікова

    Тетяна Овіннікова, яку підозрюють у причетності до розкрадання землі, перебуває на волі

    Заступниця міського голови Харкова Тетяна Овіннікова, яка підозрюється у справі про розкрадання землі, не перебуває під вартою попри те, що суд погодив її арешт з можливістю застави. Про це повідомила адвокатка Овіннікової Юлія Плетньова, передає «Інтерфакс-Україна».

    «Він (Апеляційний суд Києва) задовольнив клопотання прокуратури про арешт, встановивши можливість внесення застави в 30 млн грн. Термін внесення застави закінчується у вівторок. В даний час Тетяна Іванівна — на свободі, оскільки попередній запобіжний захід не був пов'язаний з триманням під вартою», — сказала Плетньова.

    Водночас адвокатка не повідомила, чи вдасться зібрати потрібну для застави суму. «Складно сказати. Це дуже велика сума. Я знаю, що багато людей відгукнулися, але на зараз такої суми немає», — додала вона. Також, за словами Плетньової, підозрювана Овіннікова не відсторонена від посади.

    Як повідомляв «Главком», Апеляційний суд Києва погодив клопотання про арешт заступниці міського голови Харкова Тетяни Овіннікової у справі про розкрадання 650 га землі керівниками Харківської міськради.

    суд арешт адвокат
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ