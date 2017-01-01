Попри рішення суду про арешт, заступницю Кернеса під варту не взяли, - адвокат

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Фото: ZIK Тетяна Овіннікова

Тетяна Овіннікова, яку підозрюють у причетності до розкрадання землі, перебуває на волі

Заступниця міського голови Харкова Тетяна Овіннікова, яка підозрюється у справі про розкрадання землі, не перебуває під вартою попри те, що суд погодив її арешт з можливістю застави . Про це повідомила адвокатка Овіннікової Юлія Плетньова, передає «Інтерфакс-Україна»

«Він (Апеляційний суд Києва) задовольнив клопотання прокуратури про арешт, встановивши можливість внесення застави в 30 млн грн. Термін внесення застави закінчується у вівторок. В даний час Тетяна Іванівна — на свободі, оскільки попередній запобіжний захід не був пов'язаний з триманням під вартою», — сказала Плетньова.

Водночас адвокатка не повідомила, чи вдасться зібрати потрібну для застави суму. «Складно сказати. Це дуже велика сума. Я знаю, що багато людей відгукнулися, але на зараз такої суми немає», — додала вона. Також, за словами Плетньової, підозрювана Овіннікова не відсторонена від посади.

Як повідомляв «Главком», Апеляційний суд Києва погодив клопотання про арешт заступниці міського голови Харкова Тетяни Овіннікової у справі про розкрадання 650 га землі керівниками Харківської міськради.