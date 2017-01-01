Попри санкції Німеччина збільшила на третину обсяги торгівлі з Росією

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Прогноз: за підсумками 2017 року експорт ФРН до РФ зросте приблизно на 10%

У першому кварталі 2017 року Німеччина збільшила експорт до Росії майже на третину, а імпорт із РФ – на 35%.

Про це йдеться у звіті Східного комітету німецької економіки, передає Deutsche Welle.

Загалом, за даними Східного комітету німецької економіки, експорт ФРН до країн Східної Європи збільшився у першому кварталі поточного року на 20% – до 14,8 млрд євро, імпорт до Німеччини зі Східної Європи зріс на 27,6% – до 16,6 млрд євро.

Голова Східного комітету німецької економіки Вольфганг Бюхеле зазначив, що причиною такого зростання стала насамперед активізація торгівлі з Російською Федерацією. Так, експорт до Росії з ФРН зріс майже на третину – на 1,5 млрд євро, а імпорт з Росії збільшився на 35%, або на 2,1 млрд євро.

«Попри санкції Росія знову стала двигуном торгівлі Німеччини зі Східною Європою», – зазначив Бюхеле.

За прогнозами голови Східного комітету німецької економіки, за підсумками 2017 року експорт ФРН до РФ зросте приблизно на 10%.