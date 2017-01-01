Попри Землю пролетить астероїд діаметром понад півкілометра

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Астероїд, фото ілюстративне

Побачити астероїд можна буде в ніч з 19 на 20 квітня в телескоп

Спеціалісти NASA повідомило про наближення до Землі відносно великого астероїда 2014 JO25, діаметром близько 650 метрів. Кам'яна брила пролетить на відстані близько 1,8 мільйона кілометрів - це приблизно в 4,5 рази більше, ніж відстань від Землі до Місяця.

Як наголошується на сайті NASA, немає ніякої небезпеки зіткнення з небесним тілом, але така відстань є досить близькою для астероїда подібного розміру.

Побачити 2014 JO25 можна буде в ніч з 19 на 20 квітня в телескоп. Вірогідність його зіткнення з нашою планетою мізерно мала. Проте, астероїд офіційно вважається «потенційно небезпечним», так як в цю категорію NASA заносить всі небесні тіла, які наближаються до нашої планети на відстань ближче, ніж 19,5 відстаней між Місяцем і нашою планетою.

«Це один з десяти відомих астероїдів, які коли-небудь проходили так близько до Землі», - пояснив італійський астрофізик Джанлука Мазі, який допоміг визначити орбіту цього астероїда.

Попереднє небесне тіло, яке пролітало так близько від Землі, був астероїд EA 2017, якийпролітав на відстані в 20 тисяч кілометрів від Землі.

Астероїд 2014 JO25 був відкритий в травні 2014 року, його розмір складає близько 650 метрів.

Нагадаємо, NASA опублікувало вражаючі кадри з космічної місії на Сатурні.

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