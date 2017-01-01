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    Поранені в АТО волонтери розповіли подробиці свого обстрілу

    • Сьогодні, 07:59
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    Юлія Толмачова
    Юлія Толмачова

    Волонтерів поранили восьмого березня біля селища Жованка

    Волонтерка Юлія Толмачова розповіла про поранення, яке отримала разом із колегою Сергієм Адамяком у зоні проведення АТО. Представники благодійного фонду приїхали допомогти пенсіонерам селища Жованка під Горлівкою, і на атаку бойовиків не очікували, повідомляє «ТСН».

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    Волонтери роздали їжу місцевим жителям, а на виїзді з селища по бусу вистрілили із терикону на окупованій території.

    «Багато крові було, я злякалася, хлопці злякалися», - зізнається Толмачова.

    Лікарі спершу підозрювали проникаюче поранення голови, але потім підтвердили, що ситуація не є критичною.

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    «У неї численні уламочки в голові та в обличчі, але не проникаючі», - пояснюють медики.

    Рентгенлог Ігор Манохін акцентує увагу на двох шматках заліза, але висновок робить втішний: «Усе буде добре».

    У волонтера Сергія Адамяка відкритий перелом, але він більше переживає саме за Толмачову. Каже, її просили вдягти бронежилет. А сам планує в скорому часі повернутися на передову з новим вантажем допомоги.

    Як повідомляв «Главком», восьмого березня волонтерський автобус «Мерседес Віто» обстріляли снайпери. Вогонь вели розривними кулями. Згодом військові медики прооперували поранених волонтерів.

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