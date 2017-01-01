Поранені жителі Мар'їнки досі у тяжкому стані – поліція
- Сьогодні, 10:26
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Поліція кваліфікувала обстріл Мар'їнки як теракт
Стан двох жителів Мар'їнки, поранених під час обстрілу бойовиками, тяжкий, але стабільний
Про це в ефірі «112 Україна» повідомила Наталія Шиман, прес-секретар ГУ Нацполіції в Донецькій області.
«Зараз потерпілі перебувають у лікарні Курахового, їхній стан тяжкий, але стабільний. Вони отримали необхідну медичну допомогу», – розповіла вона.
Під час обстрілу чоловіки перебували у себе у дворі.
«Чоловіки, батько і син, які перебували в цей час у своєму дворі і дістали численні поранення спини, рук і ніг», – повідомила Шиман.
За її словами, зранку поліцейські продовжили обхід обстріляної території, щоб зібрати інформацію про потерпілих і руйнування будівель.
Поліція кваліфікувала обстріл Мар'їнки як теракт.
Вчора терористи обстріляли Мар'їнку і поранили двох мирних жителів.