Поранені жителі Мар'їнки досі у тяжкому стані – поліція

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Мар'їнку обстріляли бойовики

Поліція кваліфікувала обстріл Мар'їнки як теракт

Стан двох жителів Мар'їнки, поранених під час обстрілу бойовиками, тяжкий, але стабільний

Про це в ефірі «112 Україна» повідомила Наталія Шиман, прес-секретар ГУ Нацполіції в Донецькій області.

«Зараз потерпілі перебувають у лікарні Курахового, їхній стан тяжкий, але стабільний. Вони отримали необхідну медичну допомогу», – розповіла вона.

Під час обстрілу чоловіки перебували у себе у дворі.

«Чоловіки, батько і син, які перебували в цей час у своєму дворі і дістали численні поранення спини, рук і ніг», – повідомила Шиман.

За її словами, зранку поліцейські продовжили обхід обстріляної території, щоб зібрати інформацію про потерпілих і руйнування будівель.

Поліція кваліфікувала обстріл Мар'їнки як теракт.

Вчора терористи обстріляли Мар'їнку і поранили двох мирних жителів.