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    Поранені жителі Мар'їнки досі у тяжкому стані – поліція

    • Сьогодні, 10:26
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    Мар'їнку обстріляли бойовики
    Мар'їнку обстріляли бойовики

    Поліція кваліфікувала обстріл Мар'їнки як теракт

    Стан двох жителів Мар'їнки, поранених під час обстрілу бойовиками, тяжкий, але стабільний

    Про це в ефірі «112 Україна» повідомила Наталія Шиман, прес-секретар ГУ Нацполіції в Донецькій області.

    «Зараз потерпілі перебувають у лікарні Курахового, їхній стан тяжкий, але стабільний. Вони отримали необхідну медичну допомогу», – розповіла вона.

    Під час обстрілу чоловіки перебували у себе у дворі.

    «Чоловіки, батько і син, які перебували в цей час у своєму дворі і дістали численні поранення спини, рук і ніг», – повідомила Шиман.

    За її словами, зранку поліцейські продовжили обхід обстріляної території, щоб зібрати інформацію про потерпілих і руйнування будівель.

    Поліція кваліфікувала обстріл Мар'їнки як теракт.

    Вчора терористи обстріляли Мар'їнку і поранили двох мирних жителів.

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