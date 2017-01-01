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    Поранену волонтерку з Авдіївки доправили до покровського госпіталю

    • Сьогодні, 13:50
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    Волонтер з Київської області дістала мінно-вибухове поранення внаслідок обстрілу бойовиків

    Жінку-волонтера, яку минулої доби було поранено внаслідок ворожого обстрілу, доправили до мобільного госпіталю у Покровськ.

    Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

    «Потерпілу (жінку-волонтера. – Ред.) доправили до мобільного госпіталю у Покровськ, де жінці було надано медичну допомогу. Стан здоров’я волонтера наразі задовільний», – повідомив він.

    Нагадаємо, вчора в Авдіївці внаслідок обстрілу бойовиків було поранено жінку.

    Як повідомлялося, на Донбасі минулої доби загинув один український військовослужбовець. Восьмеро бійців зазнали поранень. 

    Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська 97 разів вели вогонь по позиціях українських військових.

    Раніше повідомлялося, що поблизу Кримського на Луганщині поранено військового.

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