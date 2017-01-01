Поранену волонтерку з Авдіївки доправили до покровського госпіталю
- Сьогодні, 13:50
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Волонтер з Київської області дістала мінно-вибухове поранення внаслідок обстрілу бойовиків
Жінку-волонтера, яку минулої доби було поранено внаслідок ворожого обстрілу, доправили до мобільного госпіталю у Покровськ.
Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.
«Потерпілу (жінку-волонтера. – Ред.) доправили до мобільного госпіталю у Покровськ, де жінці було надано медичну допомогу. Стан здоров’я волонтера наразі задовільний», – повідомив він.
Нагадаємо, вчора в Авдіївці внаслідок обстрілу бойовиків було поранено жінку.
Як повідомлялося, на Донбасі минулої доби загинув один український військовослужбовець. Восьмеро бійців зазнали поранень.
Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська 97 разів вели вогонь по позиціях українських військових.
Раніше повідомлялося, що поблизу Кримського на Луганщині поранено військового.
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