Поранену волонтерку з Авдіївки доправили до покровського госпіталю

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Волонтер з Київської області дістала мінно-вибухове поранення внаслідок обстрілу бойовиків

Жінку-волонтера, яку минулої доби було поранено внаслідок ворожого обстрілу, доправили до мобільного госпіталю у Покровськ.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Потерпілу (жінку-волонтера. – Ред.) доправили до мобільного госпіталю у Покровськ, де жінці було надано медичну допомогу. Стан здоров’я волонтера наразі задовільний», – повідомив він.

Нагадаємо, вчора в Авдіївці внаслідок обстрілу бойовиків було поранено жінку.

Як повідомлялося, на Донбасі минулої доби загинув один український військовослужбовець. Восьмеро бійців зазнали поранень.

Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська 97 разів вели вогонь по позиціях українських військових.

Раніше повідомлялося, що поблизу Кримського на Луганщині поранено військового.

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