Порошенко дав інтерв’ю трьом українським телеканалам
- Сьогодні, 19:37
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Інтерв'ю президента транслюватиметься о 20:30 на Інтері
Президент Петро Порошенко дав інтерв'ю трьом українським телеканалам.
Про це інформує прес-служба глави держави.
«Повна версія спілкування Глави держави із журналістами транслюватиметься в ефірі телеканалу «Інтер» о 20:30 (одразу після «Подробиць»), телеканалу «ICTV» - о 21:26, телеканалу «Україна» о 22:30», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні Порошенко запрпопонував припинити транспортне сполучення з непідконтрольним Донбасом. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Ради нацбезпеки.
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