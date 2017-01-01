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    Порошенко дав інтерв’ю трьом українським телеканалам

    • Сьогодні, 19:37
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    Інтерв'ю президента транслюватиметься о 20:30 на Інтері

    Президент Петро Порошенко дав інтерв'ю трьом українським телеканалам.

    Про це інформує прес-служба глави держави.

    «Повна версія спілкування Глави держави із журналістами транслюватиметься в ефірі телеканалу «Інтер» о 20:30 (одразу після «Подробиць»), телеканалу «ICTV» - о 21:26, телеканалу «Україна» о  22:30», - йдеться у повідомленні.  

    Нагадаємо, сьогодні Порошенко запрпопонував припинити транспортне сполучення з непідконтрольним Донбасом. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Ради нацбезпеки. 

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