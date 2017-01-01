Порошенко дав команду про припинення вогню в зоні АТО з 1 квітня

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Петро Порошенко

Ми подивимось, як з 1 квітня ці домовленості будуть виконуватись, - зазначив Порошенко

Президент України Петро Порошенко повідомив, що українська сторона запропонувала оголосити про припинення вогню перед Великоднем, хоча й без великого оптимізму оцінює дотримання домовленостей противником. Про це він сказав під час спілкування зі ЗМІ в рамках робочого візиту на Мальту, повідомляє прес-служба глави держави.

«За моїм дорученням наша делегація в Мінську запропонувала оголосити перед Великоднем припинення вогню. На жаль, ми не маємо великого оптимізму, що та сторона буде дотримуватись досягнутих домовленостей, але життя і здоров’я кожного українського воїна є найбільшою цінністю», - сказав Порошенко.

Президент зазначив, що необхідно діяти рішуче для того, щоб забезпечити припинення вогню, відведення важкої техніки і артилерії. Саме це є ключовими пунктами Мінських домовленостей і рішення Ради національної безпеки і оборони.

«Ми подивимось, як з 1 квітня ці домовленості будуть виконуватись», - зазначив Петро Порошенко.

На уточнююче запитання журналістів, чи готова українська сторона до режиму припинення вогню, президент відповів: «Я надав всі необхідні команди і Генеральному штабу, і міністру оборони».

Порошенко додав: «Це ще раз спростовує російські твердження про позицію української сторони як неготової до миру. Навпаки, ми послідовно всі три роки не просто декларуємо, але і доводимо, що українська сторона за те, щоб забезпечити режим припинення вогню, виведення російських військ, отримання контролю над неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону і відновлення українського суверенітету над окупованим Донбасом і Кримом».

Нагадаємо, 29 березня у Мінську домовилися про припинення вогню на Донбасі з 1 квітня.

«Напередодні великодніх свят Тристороння контактна група привітала рішучість усіх учасників Мінського процесу забезпечити повне дотримання режиму припинення вогню, яке набуде чинності з 1 квітня 2017 року. Крім того, з 1 квітня до поминальних днів заплановано істотне прискорення процедури перетину лінії зіткнення на КПВВ, зокрема планується продовжити роботу пунктів перетину в ранкові та вечірні години», – зазначила прес-секретар представника України у контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

У Міноборони заявили, що Україна готова до виконання домовленостей про припинення вогню в зоні АТО з 1 квітня.